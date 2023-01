Mit den Trainingszeiten und der aktuellen Planung für die Belegung der Fußballplätze beschäftigt sich der Sportausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 17 Uhr, im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes Neumayerring. Hintergrund ist eine Anfrage der SPD, die insbesondere die schwierige Situation auf dem Kunstrasengelände des ASV Mörsch in den Blick nimmt. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Konflikte gegeben, weil neben dem ASV auch Mannschaften des Vereins Vatanspor dort trainieren, allerdings nicht die Sanitäranlagen im Vereinsheim nutzen können. Zudem benötigen beide Vereine mehr Trainingsmöglichkeiten für ihre Mannschaft. Eine Lösung könnten sich aus Sicht der SPD nun auf dem Sportgelände des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation ergeben.