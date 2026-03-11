Nach juristischer Prüfung korrigiert der SWFV sein Urteil. Vatanspor Frankenthal erhält 17 Punkte zurück, sieht aber noch Gesprächsbedarf.

Frankenthal. Der in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz spielende Verein Vatanspor Frankenthal vermeldet im juristischen Kampf um 21 vom Verband aberkannte Punkte einen Teilerfolg. Auf seinem Facebookaccount informiert der Club nun, dass 17 der zuvor aberkannten 21 Punkte wieder gutgeschrieben werden. Damit revidiere der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) teilweise die Entscheidung seiner Gebietsspruchkammer Vorderpfalz.

Die Begründung für den Abzug von 21 Zählern und der Umwandlung des 5:1-Kreispokalsiegs gegen den ASV Fußgönheim II in eine Niederlage war, dass Vatanspor den vom nordbadischen FV Brühl gekommenen Torwart David Pepler zwischen dem 3. August und 14. Oktober im vergangenen Jahr in zehn Ligaspielen sowie einer Kreispokalpartie einsetzte, obwohl dieser gar keine Spielberechtigung gehabt habe. Das Urteil hatte zur Folge, dass Vatanspor mit nur noch 14 Punkten auf dem Konto auf den zwölften Rang zurückgefallen war.

Zweifel an der Begründung

Vatanspor hatte den promovierten Sportjuristen Markus H. Schneider aus Karlsruhe beauftragt, den Sachverhalt zu prüfen. Dieser räumte dem Verein im Falle einer Klage gute Erfolgsaussichten ein, da es verboten sei, in Zusammenhang mit dem rückwirkenden Entzug von Spielberechtigungen Strafen zu verhängen. „Zunächst hatte der Verband eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über unsere Punkte verweigert. Durch die starken Argumente und die sachliche Aufarbeitung des Falls durch Herrn Dr. Schneider konnte jedoch Bewegung in die Angelegenheit gebracht werden“, heißt es jetzt auf der Facebookseite von Vatanspor.

Nach der Wiederaufnahme der Verhandlungen sei ein neues Urteil gefällt worden, wonach nur noch die Spiele im Zeitraum zwischen dem 1. und 20. Oktober 2025, in denen der Torwart David Pepler eingesetzt wurde, noch als Niederlagen gewertet werden. Der Verband begründe dies damit, dass dem Spieler angeblich bereits ab dem 1. Oktober die Spielberechtigung entzogen worden sei. „Diese Begründung ist für uns jedoch nicht nachvollziehbar. Im Online-Passsystem war der Spieler eindeutig als spielberechtigt geführt. Dies lässt sich auch anhand der Spielberechtigungsliste und der offiziellen Aufstellungen belegen“, heißt es weiter auf Vatanspors Facebookseite. Wer mit dem digitalen Passwesen im Fußball vertraut sei, wisse dass im Falle einer Sperre der Name des Spielers gar nicht erst digital auf der Aufstellungsliste hätte erscheinen können. Ganz zufrieden ist der Verein mit diesem Urteil nicht.

Hoffen auf Gespräch

„Die 21 Punkte sind uns total wichtig“, betonteVatanspor-Vorsitzender Ferhat Ellek im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der Verein hoffe, mit dem Verband ins Gespräch zu kommen. Der SWFV werde sich zum am 10. März ergangenen Urteil nicht äußern, informierte dessen Pressesprecher Marc Staiger. Der SWFV veröffentliche Urteile seiner Sportgerichte nicht vollständig öffentlich, sondern in der Regel nur eine Auswahl an Grundsatzurteilen. Die Tabelle der A-Klasse Rhein-Pfalz war am 11. März noch nicht aktualisiert. Mit den 17 Punkten würde Vatanspor mit dann 37 Zählern auf Rang fünf vorrücken.