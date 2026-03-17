Gegen den SV Ruchheim geht Vatanspor geht zweimal in Front, aber der Gegner gleicht spät aus. Die Frankenthaler peilen weiter Platz zwei an und kämpfen um weitere Punkte.

In der Fußball-A-Klasse hat Vatanspor Frankenthal einen Heimsieg gegen den SV Ruchheim knapp verpasst. Das Team von Trainer Giuseppe Porco hätte eine tolle Woche vergolden können. Doch letztlich musste sich Vatanspor mit einem 2:2 (1:0) begnügen. Die Enttäuschung bei den Frankenthalern war groß. Fakt ist aber: Mit Vatanspor muss man im Kampf um die Vizemeisterschaft wieder voll rechnen.

Unter der Woche wurde bekannt, dass Vatanspor insgesamt 17 Punkte wieder gutgeschrieben bekam. Der Verband gab dem Klub 17 von 21 aberkannten Zählern wieder zurück. Plötzlich ist die Porco-Truppe damit wieder ein Kandidat für den zweiten Tabellenrang. Und gegen den SV Ruchheim hätte sich Vatanspor noch näher an die Teams vorne heranrobben können.

Vor der stattlichen Kulisse von 150 Zuschauern war es auch eine intensive Partie. Die Ruchheimer kamen als Ligazweiter nach Frankenthal. Die Ludwigshafener kämpfen ja derzeit ebenfalls um Platz zwei. Der SV musste gleich einen kleinen Schock hinnehmen. Angreifer Kai Gutermann, der in dieser Saison schon zehnmal für die Ruchheimer traf, musste schon nach neun Minuten verletzt aus der Partie.

Kurz vor der Halbzeit gelang dann Vatanspor die Führung: Nach einem schlechten Rückpass sprintete der Frankenthaler Luca Romano dazwischen und traf zum umjubelten 1:0 (43.). Nach dem Seitenwechsel gelang den Ruchheimern dann ein Traumtor. Der Frankenthaler Keeper David Pepler stand zu weit vor seinem Gehäuse. Der Ruchheimer Meridon Haxhija erwies sich als Schlitzohr, zog von der Mittellinie ab, und der Ball senkte sich über den Vatanspor-Schlussmann zum 1:1 (53.). „Er ist halt ein spielender Torwart“, wollte der Frankenthaler Klubvorsitzende Ferhat Ellek seinem Keeper keinen Vorwurf machen.

Vatanspor zeigte sich nur kurzzeitig geschockt. Fünf Minuten vor dem Ende durften die Platzherren dann wieder jubeln. Bruno Ferreira da Cruz netzte zum 2:1 (85.) ein. Doch die Ruchheimer hatten noch einen Pfeil im Köcher. Nach einem Freistoß kam Mert Hizarci frei zum Abschluss und traf zum 2:2 (89.). Wenig später war Schluss. „Die Enttäuschung nach dem verpassten Sieg ist natürlich groß, aber wir wollen jetzt unbedingt den zweiten Rang, und wir kämpfen auch noch um die vier Punkte, die uns der Verband noch nicht gegeben hat“, sagte Ellek.

Dafür will der Klub bis zum Bundessportgericht ziehen. Das im Nachgang verlorene Pokalspiel gegen den ASV Fußgönheim interessiert die Frankenthaler nicht mehr. „Wir wollen einfach die Punkte aus der Liga“, betont Ellek. Fakt ist: Bekommt Vatanspor die Punkte, dann würde das Team auf den vierten Rang vorrücken.

Da die Frankenthaler, die aktuell bei 37 Zählern stehen, noch ein Nachholspiel haben, wäre die Porco-Mannschaft dann in Reichweite des Ligadritten VfR Frankenthal (44 Punkte) und des Zweiten SV Ruchheim (45). „Nach all dem Stress, den wir nach den vergangenen Monaten hatten, sind wir natürlich über das aktuelle Geschehen auch sehr erfreut, dass die Mannschaft stark spielt. Jetzt wollen wir als Verein auch alles dafür tun, dass die Spieler den Aufstieg noch selbst in der Hand haben“, sagte Ellek.