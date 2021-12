Der Bau des im Industriegebiet Nord von Unternehmer Ralph Gumb aus Südhessen geplanten Gewerbeparks kann beginnen. nach Angaben der Variopark GmbH hat die Stadt die erforderliche Genehmigung erteilt. Im Oktober sollen die beiden Hallen in der Adam-Opel-Straße stehen.

Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) habe die entsprechenden Dokumente bei einem Besichtigungstermin der bereits existierenden Anlage in Bensheim Ende November an Variopark-Geschäftsführer Gumb überreicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit stehe dem Beginn der Bauarbeiten für den nach dem Vorbild des Bensheimer Prototyps gestalteten Komplex nichts mehr im Weg.

Die Variopark GmbH hatte das rund 10.5540 Quadratmeter große Grundstück Adam-Opel-Straße 22 im März 2020 erworben. Entstehen wird dort eine Anlage mit zwei Gebäuden und einer vermietbaren Fläche von rund 6.300 Quadratmetern. Schon vor Baubeginn sei eine Halle an die Frankenthaler Akowi GmbH vermietet worden. Das Konzept von Variopark sieht im Innern der Gebäude flexibel teilbare Abschnitte vor. Bezugsfertig soll das Objekt im Herbst 2022 sein.