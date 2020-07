Von einer Welle des Vandalismus in der Wormser Innenstadt spricht die Stadt Worms in ihrer Pressemeldung am Donnerstagnachmittag. Nach dem Diebstahl eines feuerroten Spielgeräts, Tulpi genannt, Ende Juni und drei demolierten Holzbänken in der vergangenen Woche seien in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag direkt beim Lutherdenkmal vier Holzbänke aus der Verankerung gerissen und umgeworfen worden, informiert die Stadt.

Und auch die Domgemeinde habe Schäden zu beklagen: Zwei im Kreuzgangareal frisch gepflanzte, dem „Dom zu Worms“ gewidmete neue Rosenzüchtungen seien herausgerissen und zerstört worden.

Gegen die unbekannten Täter haben Domgemeinde und Stadt unabhängig voneinander Strafanzeige erstattet, heißt es in der Pressemeldung weiter. Den Vandalismus verurteile die Stadt „auf das Schärfste“, stecke doch viel Liebe und Herzblut in der Gestaltung der Wormser Grünanlagen. Zudem sei durch die Zerstörung aus Steuergeldern finanziertes Allgemeingut betroffen.

Hinweise erbittet die Stadt unter der Telefonnummer 06241 853-6701 oder 853-6710.