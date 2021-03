Unbekannte haben wohl mit einer Axt oder Machete zwei Rosskastanien auf einem Spielplatz in der Anton-Heydt-Straße in Worms so stark beschädigt, dass sie nun gefällt werden müssen. Wie die Stadt am Dienstag meldete, wurden Rinde und Stamm der gut 25 Jahre alten Bäume mit brachialer Gewalt so stark verletzt, dass sie nicht mehr zu retten sind. Der Schaden wird mit rund 8000 Euro beziffert. „Etwa ein Vierteljahrhundert haben die Rosskastanien gebraucht, um diese stattliche Größe zu erreichen. Und innerhalb kürzester Zeit wurde dieses Naturwunder jetzt zerstört“, ärgert sich Dieter Rauh von der Grünflächenabteilung der Stadt über das kopflose Handeln der Täter. Die Verwaltung bittet unter Telefon 06241 853-6701 oder -6710 um Hinweise aus der Bevölkerung.