56.000 Euro hat die Stadt Frankenthal im vergangenen Jahr fürs Beseitigen von Vandalismusschäden an öffentlichen Anlagen und Gebäuden ausgegeben. Das geht aus einer Drucksache für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, 18. April, 17 Uhr (Sitzungssaal, Verwaltungsgebäude, Neumayerring 72) hervor. Neben eingeworfenen Fensterscheiben führt die Verwaltung in ihrer Liste mit mutwilligen Beschädigungen auch immer wieder das Entfernen von Farbschmierereien auf. Insgesamt sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr, als Vandalismus mit 80.000 Euro zu Buche geschlagen hatte, wieder gesunken. Sie liegen zudem unter dem Niveau der Vorjahre. 2019 hatte allein der Brandschaden an der Berufsbildenden Andreas-Albert-Schule Aufwendungen in Höhe von 200.000 Euro zur Folge.