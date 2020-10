In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Polizei in Worms eine Gruppe Jugendlicher in der Stephansgasse gemeldet, die einen massiven Holztisch in Brand setzen wollte. Laut Bericht flüchteten die Jugendlichen, als der erste Streifenwagen eintraf. Sie konnten jedoch schnell eingeholt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass alle Beteiligten minderjährig und bereits des Öfteren polizeilich in Erscheinung getreten waren. Eine 17-jährige Wormserin verhielt sich so aggressiv, dass sie zur Übergabe an die Eltern zur Dienststelle gebracht wurde. Dagegen wehrte sie sich mit Tritten. Die 17-Jährige musste gefesselt werden. Gegen sie wird wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die getretenen Polizisten blieben unverletzt. Ein 18-Jähriger aus der Gruppe beleidigte die Einsatzkräfte fortwährend. In seiner Jackentasche wurde eine Plastikdose gefunden, in der sich augenscheinlich Betäubungsmittel befanden. Diese wurden sichergestellt, ein Strafverfahren wegen Beleidigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Der Holztisch blieb bis auf Rußspuren unbeschädigt.