Übers Wochenende haben Unbekannte ein Außenfenster der städtischen Musikschule mit einer Bierflasche eingeworfen. Der Schaden wird von der Polizei auf 700 Euro geschätzt. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag war am Stephan-Cosacchi-Platz ein Fenster an der benachbarten Volkshochschule auf die gleiche Art zerstört worden. Der Sachschaden dabei: etwa 1500 Euro. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.