Die Polizei meldet einen Fall von Vandalismus: Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 4.30 Uhr, eine Scheibe an der Eingangstür der Isenachsporthalle in der Eppsteiner Straße in Flomersheim beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Bericht auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de um Hinweise.