Weil sie aus dem Gebäude des ehemaligen Real-Markts am Rande des Frankenthaler Vororts Studernheim laute Geräusche hörten, verständigten Anwohner am Samstagmorgen gegen 5 Uhr die Polizei. Die Anrufer informierten außerdem laut Bericht darüber, dass sich mehrere Personen in dem leer stehenden Gebäude aufhalten würden. Der ehemalige Supermarkt sei mit Unterstützung der Ludwigshafener Polizei zunächst umstellt worden. Im Inneren der stillgelegten Filiale habe man dann zwei tatverdächtige Personen entdeckt. Im Lüftungsraum des Supermarkts seien mehrere Fensterscheiben eingeschlagen gewesen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Anfang 20-jährige Männer aus Frankenthal, welche zunächst auf die Dienststelle gebracht und nach der Feststellung der Personalien wieder entlassen wurden. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.

Bereits im April sollen Einbrecher in dem Real-Gebäude für Vandalismusschäden gesorgt haben. Darüber informierten Vertreter der beiden Investoren, die das Grundstück gekauft haben und dort ein Fachmarktzentrum sowie ein Wohnviertel errichten wollen, am Rande einer Bürgerversammlung. Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass es in den zurückliegenden Wochen mehrere Einsätze auf dem Gelände in Studernheim gab. Es habe sich dabei um versuchten Einbruch und Vandalismusdelikte gehandelt. Das Gebäude wird von einer Sicherheitsfirma überwacht. Erste Abrissarbeiten am ehemaligen Real-Markt sollen im Sommer beginnen.