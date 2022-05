Mehrere Zehntausend Euro muss die Stadt Frankenthal Jahr für Jahr fürs Beseitigen von Vandalismusschäden ausgeben. 2021 beläuft sich die vorläufige Summe auf rund 80.000 Euro. Darunter Farbschmierereien an Gebäude, zerstörte Scheiben in Schulen oder der Diebstahl einer eingelagerten Rutsche vom Gelände des Wertstoffhofs. Auffällig in der Liste von Fällen, die dem Haupt- und Finanzausschuss bei dessen Sitzung am Dienstag, 3. Mai, 17 Uhr, im Dathenushaus (Kanalstraße 6, großer Saal) vorgelegt wird: Fast 19.000 Euro hat der Rückbau von nach Darstellung der Verwaltung illegal angelegten Mountainbike-Parcours im Stadtgebiet gekostet. Allein gut 11.000 Euro schlagen der Vorlage für den Ausschuss zufolge für die Beseitigung einer Anlage in der Nähe des Ziegelhofgebiets zu Buche. Weitere Punkte auf der Tagesordnung des Gremiums sind unter anderem: ein Zwischenbericht zur Sanierung der Laufbahn im Ostparkstadion und das Entwicklungskonzept für die Frankenthaler Innenstadt.