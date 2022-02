Die Polizei meldet gleich mehrere Fälle von Vandalismus an Autos. In den Nächten von Donnerstag bis Samstag wurden auf einem Parkplatz in der Freinsheimer Straße auf Höhe des Anwesens Nummer 48 aus den Reifen von sieben Autos die Luft rausgelassen. Auf einer Videoaufzeichnung der Taten, die ein Zeuge angefertigt hat, ist laut Polizei zu erkennen, dass es sich um eine Person mit kräftiger Statur handelt, die dunkel gekleidet war.

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines in der Straße Am Kanal in Höhe der Hausnummer 4 geparkten Audi A3 ein. Laut Bericht wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Laut eines Zeugen soll es sich bei den Tätern um Jugendliche handeln. Ebenfalls In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter in der Nürnberger Straße die rechten Außenspiegel von vier Autos demoliert. Die Fahrzeuge standen am rechten Fahrbahnrand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.

Am Samstag bemerkte ein Security-Mitarbeiter im Parkhaus in der Eisenbahnstraße eine verdächtige Person an einem dort abgestellten Mercedes. Als er den Jugendlichen ansprach, rannte dieser laut Bericht davon. Als sich der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter das Auto ansah, stellte er fest, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen war. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Jugendliche soll etwa 17 Jahre alt sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und weiße Jogginghosen. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.