An mehreren in den Wormser Stadtteilen Hochheim und Leiselheim abgestellten Autos haben Unbekannte im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, die Außenspiegel abgetreten oder zumindest stark beschädigt. Bislang konnten laut Polizei Schäden an acht Fahrzeugen festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Autos standen über Nacht im Bachweg, in der Winzerstraße und in der Pfeddersheimer Straße. Die Polizei in Worms bittet eventuelle weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall, dem Täter oder den Tätern machen können, sich unter Telefon 06241 852-0 zu melden.