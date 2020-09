In zwei Nächten hintereinander haben bislang unbekannte Täter Sachschaden an zwei Bushaltestellen in Worms angerichtet. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, sei derzeit unklar, berichtet die Polizei. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten die Täter an einer Bushaltestelle in der Cornelius-Heyl-Straße den Glaseinsatz des Wartebereichs beschädigt. Im zweiten Fall wurde der Reklameschaukasten an einer Bushaltestelle in der Nievergoltstraße beschädigt und das darin befindliche Werbeplakat „mutwillig zerstört“, formuliert die Polizei. Es lägen in beiden Fällen keine Hinweise auf den Tatzeitraum und die Täter vor. Die Polizei ermittelt.