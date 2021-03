Ein zerschlagener Picknicktisch samt Bank, Graffiti-Schmierereien, mit Klopapier verstopfte Schultoiletten und herausgerissene Abfalleimer: Drei Seiten umfasst die Auflistung der Vandalismusschäden, für deren Beseitigung die Stadt im vergangenen Jahr aufgekommen ist. Der Gesamtschaden liegt bei rund 60.000 Euro. Das geht aus einem Bericht hervor, der dem Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 23. März, 17 Uhr, vorgestellt werden soll. Das Gremium tagt per Videokonferenz, die Zugangsdaten sollen über die Internetseite www.frankenthal.de veröffentlicht werden. In den Vorjahren lagen die Kosten mit 75.000 bis 78.000 Euro höher, allerdings seien für 2020 auch noch nicht alle Fälle erfasst. Besonders teuer war die Reparatur von Einbruchschäden an der Robert-Schuman-Schule und an der Sporthalle der Schule im Oktober und Dezember mit insgesamt 6000 Euro. Ob dafür eine Versicherung aufkommt, ist noch offen. Auch in den Wohnheimen in der Albertstraße und in der Straße Am Nussbaum kam es 2020 immer wieder zu mutwilliger Zerstörung.

Corona-Hilfe: 100 000 Euro für Vereine

Ein weiteres Thema der Sitzung ist die Unterstützung von Vereinen, die durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Dafür sollen insgesamt 100.000 Euro bereitgestellt werden. Sportvereine, aber auch kulturell und gesellschaftlich engagierte Initiativen, die durch die Kontaktbeschränkungen Einnahmeausfälle oder ungedeckte Kosten haben, sollen jeweils bis zu 5000 Euro bekommen.