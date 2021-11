In der Nacht zum Samstag hat in Lambsheim jemand die Außenspiegel von fünf in der Mühltorstraße geparkten Fahrzeugen zerstört beziehungsweise beschädigt. Bei einem Wagen handelt es sich nach Polizeiangaben um ein Wohnmobil. In derselben Nacht wurden ein Mähdrescher und zwei landwirtschaftliche Anhänger beschädigt. Sie waren an Maisfeldern zwischen dem Lambsheimer Weiher und der Landesstraße L522 Richtung Frankenthal abgestellt. An dem Mähdrescher wurden unter anderem die Scheiben der Fahrerkabine eingeschlagen. Die Polizei berichtet außerdem von zerstörten Beleuchtungen und abgeschlagenen Reifenventilen. Die Beamten beziffern den Schaden auf etwa 15.000 Euro. Wer Hinweise zu den Fällen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06237 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de mit der Polizeiwache Maxdorf in Verbindung zu setzen.