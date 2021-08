Die Frankenthaler Malerin Uschi Freymeyer und die Kalligrafin Regina Seiler melden sich mit einem gemeinsamen Projekt aus der Corona-Zwangspause. „Symbiosen“ ist der Titel ihres 32-seitigen Büchleins mit Bildern, Gedichten und Kalligrafie. Dem Betrachter sollen sie beim Anschauen und Lesen Freude bereiten.

Zunächst stellen sich die beiden Frauen selbst vor. Und natürlich auch ihre Kunst. Seit 2004 ist Uschi Freymeyer als freischaffende Künstlerin tätig, neben ihrer eigenen Malerei sind ihre zweite Leidenschaft Workshops und Malkurse im Frankenthaler Kunsthaus. Die sind sehr beliebt bei Groß und Klein. Sicherlich auch deshalb, weil die Künstlerin auf jeden Teilnehmer individuell und sehr sensibel eingeht, jedem das Gefühl gibt, ein Könner zu sein.

„Ideen und Visionen sind mein ständiger Begleiter“, schreibt sie. Ihre Arbeiten zeugen davon, es sind wahre Farbexplosionen, die sie in unterschiedlichen Techniken auf die Fläche bannt. „Im Raum der Farben verlier’ ich mich“, behauptet sie denn auch in einem der Texte. Ihre Kompositionen sind mal überbordend, mal streng geordnet, mal weich und organisch und mal hart kontrastierend. Manchmal dominiert ein Ton, dann sticht einem eine Farbenvielfalt ins Auge. Auf jeden Fall strahlt die Intensität der Farben eine positive Stimmung, aber auch Harmonie aus. „Ich liebe das Spiel der Kontraste“, erläutert Uschi Freymeyer. „Ich trage Schicht für Schicht die Farben auf und setze mitunter Strukturmittel ein.“ Die stelle sie zumeist selbst her, berichtet die Künstlerin. Dafür verwende sie unter anderem Sand, Stoffe oder ganz einfach Eierschalen.

Neue Werke erforderlich

Die Idee für ein gemeinsames Buch sei bereits vor mehr als zwei Jahren entstanden, aber erst in der Pandemie hätten sie die Zeit gefunden, das Vorhaben umzusetzen, sagt Freymeyer. Viele Gespräche, Vorbereitungen und das Schaffen neuer Werke seien nötig gewesen, um das Projekt umzusetzen. „Bei zwei, die sich verstehen, ist das aber keine wirkliche Arbeit“, findet sie. Aus ihrer langjährigen künstlerischen Bekanntschaft sei längst Freundschaft geworden.

Insgesamt sind es 16 Acrylgemälde, die in dem Büchlein abgebildet sind. Jeweils gegenüber stehen die Texte. Die stammen ebenfalls aus der Feder von Uschi Freymeyer. Teils sind es kurze dichte Sätze, Aphorismen, dann wieder Paarreime oder reimlose Lyrik. Diese setzt Regina Seiler in Szene. Sie kalligrafiert sie, schreibt sie in Schönschrift, wobei sie sich vom Inhalt der Texte inspirieren lässt. Ihren Empfindungen entsprechend wähle sie dann die Schriftart, die Dicke des Federstrichs, den Rhythmus des Auf und Ab, die Farbe der Tinte oder Tusche, erklärt Seiler. Auch Beize, Gouache- und Acrylfarben oder die Technik des Vergoldens nutze sie. Schreibschriften, Versalien, kreisrund, im Quadrat oder wellenartig angeordnete Schrift ergänze sie mit farbigen Elementen oder Ornamenten.

Ziehfeder oder Balsaholz

Regina Seiler schreibt über sich selbst, dass sie vor gut 15 Jahren die Kalligrafie entdeckt habe. Vom „schönen Schreiben“ und den damit verbundenen Möglichkeiten sei sie gleich fasziniert gewesen. Zunächst habe sie sich das Hobby autodidaktisch angeeignet, seit 2007 besuche sie auch Kurse. Inzwischen sei ihr Repertoire vielfältig. Sie könne mit historischen und modernen Schriften umgehen, nutze Schreibgeräte wie die Ziehfeder und das Balsaholz ebenso wie Bandzug-, Redis- oder Spitzfedern, berichtet Seiler.

Die Texte, deren kunstvolle Gestaltung und die Bebilderung des Buches geben einen Einblick in das Schaffen zweier Künstlerinnen. Insgesamt ist die Präsentation in Buchform gelungen. Alle drei Sparten – Malerei, Lyrik und Kalligrafie – ergänzen sich zu einem harmonischen Ganzen. Und vielleicht haben Uschi Freymeyer und Regina Seiler auf diese Weise auch ihr selbst gestecktes Ziel erreicht, „Kunst und Kalligrafie für jeden zugänglich zu machen“.

Noch Fragen?

Das Buch „Symbiosen“ von Uschi Freymeyer und Regina Seiler gibt es für zehn Euro derzeit per „click and collect“, also per Bestellung unter Telefon 0176 61247985 oder per E-Mail an info@uschi-freymeyer.de. Es kann dann in Freymeyers Atelier Art & More im Frankenthaler Kunsthaus (Mina-Karcher-Platz 42) abgeholt werden. Gegen Vorkasse wird das Büchlein laut Freymeyer auch zugeschickt. Dann kommen zum Buchpreis von zehn Euro noch die Versandkosten in Höhe von drei Euro hinzu.