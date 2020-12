Zwei Frankenthaler Kulturschaffende haben die nächste kreative Idee aus der Corona-Krise heraus geboren: Bei einem Auftritt der Künstlerin Uschi Freymeyer in der Online-Show des Theaters Alte Werkstatt (TAW) ist ein Bild entstanden. Das wird nun versteigert – und zwar zugunsten des krisengebeutelten Theaters.

Im weißen Maler-Overall bekämpft Jürgen Hellmann sein Trauma. Mit Spachtel und Acrylfarben bewaffnet steht der TAW-Chef mit Uschi Freymeyer in deren Atelier im Frankenthaler Kunsthaus und macht sich bereit für die spontane Koproduktion von Künstlerin und Theatermann. „Das ist jetzt der schwierigste Teil für mich“, sagt er in die Kamera, „ich kann nicht malen.“ Mit groben Handbewegungen bringt er auf der einen Seite der quadratischen Leinwand blaue Farbe auf. Gegenüber lässt Freymeyer rote Halbkreise entstehen. Dann wird die Leinwand gedreht, und Hellmann spritzt blaue Farbe auf den roten Untergrund. Rund 20 Minuten später ist das „Zusammenspiel“ der beiden Kulturschaffenden fertig – und Hellmann sichtlich erleichtert. „Ich war am Ende überrascht, dass es so cool aussieht“, gibt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ später zu.

Bild für Auftritt in Facebook-Show gemalt

Entstanden ist das Werk, das den passenden Namen „Zusammenspiel“ trägt, vor einem ernsten Hintergrund. „Es soll die Zusammenarbeit verschiedener Künstler in schwierigen Zeiten verdeutlichen“, erklärt Hellmann und meint damit natürlich die Corona-Pandemie. Wie berichtet, geht die auch nicht am Theater Alte Werkstatt spurlos vorbei. Die Bühne in der Wormser Straße ist seit Monaten dicht, Aufführungen wurden abgesagt, von den fehlenden Einnahmen und laufenden Kosten nicht zu sprechen. Und auch bei Freymeyer sieht es ähnlich aus: Zwei Ausstellungen musste die Frankenthalerin in diesem Jahr absagen, auch ihre Kurse konnten nicht stattfinden. Vieles wurde ins Netz verlegt.

So auch die „Ein Zuhause für Alle“-Show, die das Ensemble des TAW seit Kurzem auf die Beine stellt (wir berichteten). Regelmäßig gibt Hellmann dort den Talk-Show-Gastgeber und lädt sich Gäste auf die Corona-konforme Studiobühne ein – auch Freymeyer.

Blöd angestellt hat sich Hellmann nicht

Und für ihren Auftritt in der Show ist auch das Bild entstanden. „Ich dachte mir, wenn wir schon einen Film drehen, dann können wir auch gleich was malen“, berichtet Freymeyer. „Jürgen Hellmann ist ein sehr spontaner Mensch. Ich hab’ ihm nur kurz die Technik erklärt, und dann ging es los.“ Blöd angestellt habe sich Hellmann, der über sich selbst sagt, dass er nicht malen könne, nicht. „Ich hab zu ihm gesagt: Die talentfreien sind mir die liebsten“, erzählt Freymeyer. Zu viel über ein Motiv oder die Technik nachdenken solle man sowieso nicht. „Dann verkrampft man nur“, weiß die Frankenthaler Künstlerin.

Mindestgebot für Versteigerung bei 500 Euro

Das Bild wollen die Kulturschaffenden nun zugunsten des TAW versteigern. Mindestgebot: 500 Euro. Der Erlös geht komplett ans TAW. Bis 20. Dezember können per Nachricht über Facebook oder E-Mail an info@tawfrankenthal.de noch Gebote abgegeben werden. „Drei haben wir schon bekommen“, berichtet Hellmann auf Nachfrage. Pünktlich zum Fest soll das Bild dann ausgeliefert werden. Während das TAW-Ensemble weitere Episoden für die „Ein Zuhause für alle“-Show dreht, widmet sich Freymeyer über die Feiertage und den Jahreswechsel hindurch ihrer Webseite und dem neuen Kursplan für Januar – in der Hoffnung, dass ihre Kurse dann vielleicht schon wieder stattfinden können.

Noch Fragen?