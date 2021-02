Ein Zeichen nach dem Motto „Ich bin noch da“ setzen und zugleich anderen eine Freude machen: Das will Uschi Freymeyer mit einer Kunst-Aktion. Die Frankenthalerin verbindet eine kleine Ausstellung ihrer Bilder mit einem Preisrätsel. Jede Woche gibt es dabei ein Gemälde zu gewinnen.

Ein Gedicht mit dem Titel „Ohne Wind“, das sie im Januar verfasst habe, sei der Anstoß zu der Aktion gewesen, berichtet Freymeyer. Im Windfang des momentan geschlossenen Kunsthauses Frankenthal, wo die umtriebige Frankenthalerin ihr Atelier hat, will sie ab Dienstag, 16. Februar, jede Woche wechselnde Malerei zeigen. Die Kulturstiftung Frankenthal als Träger des Kunsthauses habe grünes Licht dafür gegeben. Um die Aktion „etwas interessanter zu machen“ und Spaziergänger anzuziehen, sollen die Anfangsbuchstaben der Titel der fünf Werke jede Woche ein Lösungswort ergeben. Jeder, der unter Angabe seines Namens, der Telefonnummer und der Lösung einen Zettel in den Briefkasten von Uschi Freymeyer am Kunsthaus einwerfe, nehme an der Aktion teil.

Jede Woche drei Minigemälde zu gewinnen

Jede Woche Montag sollen laut Freymeyer drei Gewinner gezogen werden, die sich aus einer Auswahl ein original „Minigemälde“ von zehn mal zehn Zentimetern aussuchen können. „Die Aktion geht so lange, bis das Kunsthaus wieder geöffnet wird“, verspricht Freymeyer, die ihren Unterhalt neben dem Verkauf ihrer Kunst mit Malkursen finanziert. Das impulsgebende Gedicht soll übrigens an der Pinnwand im Windfang zu lesen sein. Weitere Informationen zu der Aktion und der Arbeit von Uschi Freymeyer gibt es im Internet unter www.uschi-freymeyer.de.