Auf seinem Zettel stehen noch einige Fragezeichen, aber das demotiviert Larry H. Soulman nicht. Der US-Musiker, der seit einigen Jahren in Frankenthal lebt, plant trotz Corona-Pandemie ein großes Benefizkonzert. Unterstützen will er damit das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg – aus einem sehr persönlichen Grund.

Knapp ein Monat lag zwischen den beiden Diagnosen, mehr nicht. Kaum Zeit, um durchzuatmen und sich auf die lebensverändernde Nachricht einzustellen. Gut, dass er damals im März zum Arzt gegangen ist, als er Rückenschmerzen hatte, sagt Soulman heute. Denn der stellt bei dem Musiker Prostatakrebs fest – zum Glück in einem frühen Stadium. „Das war das furchterregendste, das mir bis dahin passiert ist“, sagt Soulman. Kaum hatte er die Nachricht einigermaßen verdaut, kam der nächste Schlag. Auch bei seiner Frau Mary wurde Krebs diagnostiziert. Doch trotz Chemotherapie und Operation bleibt das Ehepaar positiv. „Das war auch eine Möglichkeit, die Art und Weise wie wir leben, zu verändern“, sagt Soulman. „Das sorgt für eine ganz andere Perspektive auf die Dinge im Leben, die wirklich wichtig sind.“

Wirklich wichtig ist Soulman seine Familie, erzählt er. Fünf Kinder hat der US-Amerikaner, zwei Töchter und drei Söhne. Einer davon, sein 19-Jähriger, ist Autist. „Die Kinder halten mich alle auf dem Boden“, meint er. Besonders jetzt, wo die Familie mit gleich zwei Krebserkrankungen zurechtkommen muss. Es ist nicht der erste Schicksalsschlag: Soulmans erste Frau ist an Krebs gestorben, er selbst habe nach seinen Militäreinsätzen unter posttraumatischem Stress und Depressionen gelitten. Hausieren gehen will er mit seiner Krebserkrankung aber nicht. „Ich will das nicht ausnutzen und ich will kein Mitleid. Das ist keine tolle Sache, aber auch nicht das Ende der Welt.“

„Corona macht das fast unmöglich“

Also macht Soulman weiter, hat gerade ein Album rausgebracht und arbeitet nach eigenen Angaben schon am nächsten. In seiner Musik verarbeitet er das, was ihn beschäftigt: von der Erkrankung seines Sohnes bis zum Corona-bedingten Lockdown. Der stellt ihn auch bei einem anderen Projekt vor eine Herausforderung. Eigentlich will Soulman ein Benefizkonzert veranstalten, dessen Einnahmen an das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg gehen sollen. „Aber Corona macht das fast unmöglich“, sagt er. Soulman muss Geld für die Veranstaltung beschaffen, von Sponsoren. Allein eine Halle wie das Congress-Forum oder der Mannheimer Rosengarten kostet Tausende Euro Miete. „Dafür muss ich mich aber mit den Geldgebern zusammensetzen, ihnen meinen Plan zeigen“, sagt Soulman. Das ginge übers Telefon zwar Corona-konform, aber dann fehle die „soziale Komponente“.

Auch Musiker muss er für die Veranstaltung buchen. „Da habe ich natürlich Kontakte“, sagt er. Aber ohne festen Termin und Spielort sei das ebenfalls schwierig. Schließlich werde die Pandemie uns mit all ihren Beschränkungen und Veranstaltungsauflagen voraussichtlich noch lange begleiten. Soulmans Ziel: „Ich will Information und Unterhaltung vereinen.“ Deshalb soll es neben dem Konzertteil auch Vorträge von einem Krebs-Experten geben, den er über das Zentrum in Heidelberg finden will, an deren Forschung auch der Erlös aus den Tickets gehen soll. „Da ist noch viel zu tun“, sagt Soulman. Aber zwischen Arztbesuchen, Radioauftritten und Zeit mit der Familie wolle er das Benefizkonzert unbedingt vorantreiben, in der Hoffnung, dass es vielleicht im kommenden Herbst wirklich stattfinden kann.

Zur Person

Soulman, der mit bürgerlichem Namen Larry Hawthorne heißt, kam 1986 als US-Soldat nach Deutschland. Von Schwäbisch-Hall verschlug es ihn schließlich 2014 in die Pfalz nach Frankenthal. Mit der Musik hat Soulman schon in den 90er-Jahren angefangen. Seitdem ist er immer wieder im Fernsehen zu sehen und im Radio zu hören. Als Vorband trat er schon für die Boyband N*SYNC, den texanischen Soul-Sänger Sydney Youngblood und den Rapper Afrob auf. Mit dem brasilianischen Perkussionisten Paulinho da Costa stand er nach eigenen Angaben gemeinsam auf der Bühne.