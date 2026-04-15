Eine Geldstrafe und ein Fahrverbot kommen auf eine 82-Jährige zu, die mit ihrem Auto eine 80-Jährige erfasst haben soll. Im Prozess stand Aussage gegen Aussage.

Vor dem Strafrichter des Amtsgerichts Frankenthal endete die zufällige Begegnung zweier Seniorinnen am 12. September 2025 an der Ecke Elisabethstraße/Schmiedgasse in Frankenthal. Fahrlässige Körperverletzung warf die Staatsanwaltschaft am Montag einer 82-Jährigen vor. Die Angeklagte soll beim Abbiegen mit ihrem Auto von der Elisabethstraße nach links in die Schmiedgasse die Vorfahrt einer Fußgängerin missachtet haben. Bei dem Unfall sei die 80-jährige Fußgängerin verletzt worden.

Nach Angaben von Richter Thomas Henn hatte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl gegen die Autofahrerin erlassen, gegen den diese Widerspruch eingelegt hatte. In der Widerspruchsbegründung führte der Rechtsanwalt der 82-Jährigen, Michael Meng, aus, dass sich an der Unfallstelle kein Fußgängerüberweg befinde, weshalb die Fußgängerin kein Vorrecht gehabt habe und auf den bevorrechtigten Verkehr hätte achten müssen. Laut Meng hat seine Mandantin sogar angehalten. Die Fußgängerin sei gestürzt, ohne zuvor mit dem Auto der 82-Jährigen in Berührung gekommen zu sein.

Widersprüchliche Aussagen

An dem Wagen seiner Mandantin gebe es auch keine Kratzer, Dellen oder sonstigen Unfallspuren, so Meng. Der Rechtsanwalt äußerte die Vermutung, dass Blutdruck- oder Gleichgewichtsstörungen der Grund für den Sturz der 80-Jährigen gewesen sein könnten. Die 82-Jährige sagte aus, dass sie mit ihrem Auto gestanden habe und die Fußgängerin gegen den Pkw gefallen sei.

Die 80-Jährige betonte, dass sie bis zu dem Unfall keinerlei Beeinträchtigungen gehabt habe. Bei der Kollision habe sie sich das rechte Bein und den Oberschenkelhals auf der rechten Seite gebrochen. Seitdem benötige sie einen Rollator, außerdem habe sie manchmal „Aussetzer“ und „Wortfindungsstörungen“. Entschieden schloss die 80-Jährige aus, dass sie gestolpert oder etwa wegen Blutdruckproblemen gestürzt sei. Sie habe keine Blutdruckprobleme, betonte die Frau. In einem Arztbrief, den Henn vorlas, wird jedoch Hypertonie (Bluthochdruck) als Erkrankung genannt.

„Das Auto hat schräg gegenüber von mir gestanden und geblinkt“, berichtete die 80-Jährige. Sie sei losgelaufen, um die Straße zu überqueren, zur gleichen Zeit sei das Auto losgefahren: „Es fuhr sehr schräg auf mich zu.“ Sie sei nicht bereit gewesen, „einen Satz auf den Bürgersteig zurück zu machen“. Das könne man angesichts ihres Alters nicht von ihr erwarten. „Das Auto fuhr ganz langsam auf mich zu. Ich hielt die Hände hoch und sagte: brems’ doch, brems’ doch“, schilderte die 80-Jährige das weitere Geschehen. Sie sei dann mit der rechten Seite auf die Haube des Wagens gefallen, durch die Luft geflogen und auf der Straße gelandet.

Anwalt fordert Freispruch

Mit zahlreichen Fragen versuchte Verteidiger Meng herauszufinden, an was sich die Frau wirklich erinnert und was Schlussfolgerungen sein könnten. So fragte er mehrfach, ob sie die Berührung durch das Fahrzeug gespürt habe und falls ja, an welcher Stelle des Körpers. „Das muss so gewesen sein“, antwortete sie immer wieder. Als es um die Farbe des Autos ging, sagte die 80-Jährige, dass es ein roter Pkw gewesen sei, der sie erfasst habe. Als Richter Henn sie darauf hinwies, dass der Wagen der Autofahrerin dunkelblau sei, antwortete die 80-Jährige: „Nee!“

Rechtsanwalt Meng forderte Freispruch für seine Mandantin. Die Aussage der 80-Jährigen basiere überwiegend nicht auf Erinnerungen, sondern auf Rückschlüssen. Zudem gebe es begründete Zweifel an der Aussage der Frau. Anders sah das die Staatsanwaltschaft. Die Anklage werde durch die Aussage der 80-Jährigen bestätigt, befand die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Sie forderte eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Eine Geldstrafe von 800 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot lautete das Urteil von Henn. Zwar würden einige Details in der Aussage der 80-Jährigen nicht stimmen, doch sei das wohl auf den Schreck des Unfalls zurückzuführen. Die 82-Jährige sei nicht weit genug rechts gefahren und habe nicht gebremst, doch sei die 80-Jährige „eventuell nicht ganz schuldlos“, so Henn. „Ich bin mit dem Urteil nicht einverstanden“, lautete der Kommentar der 82-Jährigen.