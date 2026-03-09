Eine Bewährungsstrafe hält das Landgericht für einen jungen Frankenthaler für gerecht, der seinen Vater im Schlaf schwer verletzte. So soll der Sohn nun stabilisiert werden.

Lange, sehr lange umarmen sich Vater und Sohn im Sitzungssaal I des Landgerichts Frankenthal. Beim Vater fließen Tränen, der Sohn erlaubt sich in einem seltenen Anflug von Emotion in den insgesamt drei Verhandlungstagen ein leises Lächeln. Gerade hat Richter Andreas Tangl das Urteil der Jugendkammer gegen den 18-Jährigen gesprochen: zwei Jahre Jugendstrafe wegen versuchten heimtückischen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Gleich zu Prozessbeginn hatte er gestanden, den aufwachenden 52-Jährigen Ende August in Frankenthal mindestens sieben Mal mit einem Schlosserhammer auf den Kopf geschlagen und mit einem Küchenmesser am Unterarm tief getroffen zu haben.

Dass das Strafmaß für ein Kapitalverbrechen für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt und an detaillierte Auflagen geknüpft wird, gehört zu den Besonderheiten dieses Prozesses vorm Landgericht, räumen die Juristen ein. Die Schwere der Schuld bestreitet auch der Verteidiger des jungen Manns nicht. Die Argumente kreisen um die Grundsatzfrage, wie sie angemessen bestraft wird, wenn Strafe ihren Zweck eines gerechten Ausgleichs erfüllen soll.

Nach Jugendstrafrecht

Deshalb plädiert Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz für eine Jugendstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Das Opfer habe es allein einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass es die Folgen eines hinterlistigen Überfalls überlebt habe. Der Mann war mitten in der Nacht aufgewacht, als der getrennt von ihm lebende Sohn das Licht eingeschaltet hatte und mit mindestens zwei Waffen auf ihn losgegangen war. Mit seiner körperlichen Überlegenheit und Geistesgegenwart konnte er den schmächtigen Jungen entwaffnen und einen Notruf absetzen. Der Täter ließ sich widerstandslos festnehmen und hat ein gutes halbes Jahr in Untersuchungshaft verbracht.

Dass bei dem bald 19-Jährigen das Jugendstrafrecht angewandt wird, begründet sich mit der verzögerten Entwicklungsreife des jungen Manns. Ein psychiatrischer Gutachter hatte ihm am zweiten Verhandlungstag eine ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung attestiert. Befördert worden sei diese durch „zwei konträre Erziehungsstile, die unterschiedlicher nicht hätten sein können“, so Brehmeier-Metz. Hier die überforderte alleinerziehende Helikoptermutter dreier Kinder, die nach der Trennung den Ältesten mal überfürsorglich wie ein Kleinkind, mal hilfesuchend als verbliebenen Mann im Haus behandelte; dort ein autoritärer Vater mit überzogenen Erwartungen an die Zukunft.

Intensive Suche nach Wohngruppe

Aus einer vermeintlich nichtigen Auseinandersetzung am Nachmittag – es ging wieder mal um die beruflichen Perspektiven des jungen Erwachsenen – sei eine Tötungsabsicht in der Nacht geworden. Eine Bewährungsstrafe lehnt die Oberstaatsanwältin für den maskenhaft auftretenden jungen Mann dennoch ab. Sie würde weder der Schwere der Tat, einem bewaffneten Überraschungsangriff mitten in der Nacht, gerecht noch sende sie ein gewaltpräventives Signal an potenzielle Nachahmer aus.

Verteidiger Volker Hoffmann charakterisierte seinen Mandanten hingegen als einen generell friedfertigen und sensiblen Menschen, der sich an jenem Abend in einem emotionalen Ausnahmezustand befunden habe. Nicht nur sein bislang unbeschriebenes Vorstrafenregister rechtfertige eine Bewährungsstrafe. In seinem Plädoyer greift er auch die intensiven Bemühungen der Jugendgerichtshilfe auf. In den vergangenen drei Wochen hat das Jugendamt bundesweit Ausschau nach einem Platz in einer Wohngruppe gehalten – und ist letztlich beim Frankenthaler Bildungszentrum ZAB auf offene Ohren gestoßen. In einer Außenwohngruppe soll der junge Mann nun stabilisiert, psychologisch betreut und in der Berufswahl begleitet werden.

„Über Jahre aufgebaut“

In seinem Urteil nimmt Richter Tangl dem Angeklagten seine Reue ab. Er sei Opfer des chronischen Konflikts zwischen seinen Eltern geworden. Eine wirkliche Erklärung für den schließlichen Gewaltexzess habe der Prozess nicht zutage fördern können. „Da hat sich etwas entladen, was sich über Jahre aufgebaut hat“, meint der Vorsitzende der Großen Jugendkammer. Eine Jugendstrafe im oberen Bereich der Bewährung sei dafür „notwendig, aber auch ausreichend“. Zumal der verletzte Vater in seiner Vernehmung eindringlich für ein mildes Urteil plädiert habe. Für eine gravierende Tat sei nun ein großes Maßnahmenpaket mit Bewährungsauflagen geschnürt worden, inklusive einer stationären Betreuung rund um die Uhr, täglichen beruflichen Bildungsmaßnahmen und psychologischer Begleitung.

Die Maßnahmen bezahlt das Jugendamt, der junge Mann sollte noch am Montag in die betreute Wohngruppe einziehen. Den dreitägigen Prozess verfolgt er nahezu regungslos, die Hände bleiben im Schoss gefaltet. Außer dem Geständnis zum Auftakt und dem Verzicht auf ein Schlusswort sagt er kein Wort, hört auch den Zeugenaussagen seiner Eltern mit versteinerter Miene zu. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Haftbefehl ist nicht aufgehoben, sondern außer Vollzug gesetzt.

Der dreifache Vater äußert sich nach der Verkündung erleichtert. „Das ist eine faire und weise Entscheidung, der Junge gehört nicht in den Knast“, sagt er der RHEINPFALZ. Das im Prozess wiederholt zitierte „zarte Pflänzchen“, das zwischen beiden nach Jahren der emotionalen Dürre heranwachse, bilde bereits kräftige Wurzeln, „das wird was“, äußert er sich zuversichtlich. Danach nimmt er seinen Sohn lange in die Arme, sehr lange.