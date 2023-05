Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gerolsheimer Künstlerin Ursula Ludt zieht in neue Atelierräume im Ortskern. Künftig wird sie im Ladengeschäft der ehemaligen Bäckerei Straub in der Obergasse 23 arbeiten. Dort will Ludt nach der langen Corona-Zwangspause auch wieder Kurse für Kinder und Erwachsene anbieten. Am Samstag feiert sie Eröffnung.

In Gerolsheim soll Kunst schon bald dort entstehen, wo früher Brot und Brötchen über die Ladentheke gingen. Lange hatte die Bäckerei leer gestanden. Nun soll sie wieder