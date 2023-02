Grabschmuck darf in den Urnengrabanlagen auf dem Hauptfriedhof nur auf bestimmten Ablageflächen deponiert werden und nicht in der Anlage selbst. Darüber informiert die Verwaltung. Zugleich weist sie darauf hin, dass für Mittwoch, 15. Februar, ein Pflegegang für die Bepflanzung einer der Urnengemeinschaftsgrabanlagen geplant ist. Weil dabei Maschinen eingesetzt werden, dürfe in der Pflanzfläche sowie auf den kleinen Grabplatten kein Grabschmuck mehr liegen. Angehörige werden gebeten, bis spätestens Montagmorgen, 13. Februar, Kerzen, Blumen und andere Dekorationen zu entfernen und auf die dafür vorgesehene Ablagefläche abzustellen. Die betroffene Anlage II, 4a befinde sich im vierten Grabfeld links hinter der Trauerhalle. Vor Ort würden Aushänge auf die Arbeiten hinweisen.

Mit diesen Hinweisen reagiert die Verwaltung auf Kritik von Trauernden, die sich vor Weihnachten geärgert hatten, als für Reinigungsarbeiten Grabschmuck vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb ohne Ankündigung abgeräumt worden sei. Das Ablegen in der Anlage war in der Vergangenheit zwar nicht erlaubt, aber geduldet gewesen. Über weitere anstehende Arbeiten auf dem Hauptfriedhof sowie die Bestattungsstatistik 2022 berichtet die Verwaltung im Betriebsausschuss, der am Montag, 13. Februar, 17 Uhr, im Aufenthaltsraum des EWF, Ackerstraße 24, tagt.