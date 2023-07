Wegen Pflegearbeiten in zwei Urnengrabanlagen auf dem Hauptfriedhof am Montag, 17. Juli, fordert die Verwaltung Angehörige auf, den Grabschmuck – der dort generell nicht erlaubt ist – zu entfernen. Da mit maschineller Unterstützung gearbeitet werde, dürften in der Pflanzfläche sowie auf den kleinen Grabplatten keine Gegenstände mehr liegen. Zur Ablage von Kerzen, Gestecken und anderer Dekoration könnten die dafür vorgesehene Flächen genutzt werden. Die betroffenen Anlagen II, 4a und II, 5 befinden sich vier Grabfelder links und fünf Grabfelder rechts hinter der Trauerhalle. Vor Ort weisen Aushänge auf die Arbeiten hin.