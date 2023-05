Grabschmuck und Grabplatten wurden vermutlich am Wochenende von Unbekannten auf dem Hauptfriedhof von einer Urnenrasengrabanlage entfernt und in einem nahe gelegenen Container entsorgt. Darüber informiert die Verwaltung. Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung hätten die Verwüstung der Anlage am Montag entdeckt. Unter den weggeworfenen Gegenständen befinde sich auch eine Grabplatte mit der Aufschrift „Manuela“, die keiner Grabstätte zu geordnet werden konnte. Angehörige werden deshalb gebeten, sich bei der Friedhofsverwaltung unter Telefon 06233 89683 oder per E-Mail an ewf-friedhofswesen@frankenthal.de zu melden. Immer wieder gibt es Schäden durch Vandalismus auf dem Hauptfriedhof. Unter anderem waren vergangenen Sommer beide Toilettenanlagen demoliert worden.