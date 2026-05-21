Helfer, Rekorde, Pokale: Der zweite Teil des Kleinniedesheimer Doubles bringt 141 Kinder auf das idyllische Sportgelände.

Es war das gewohnt bunte Bild auf dem Sportgelände des TV Kleinniedesheim, dem auch beim zweiten Teil seines Doubles zwar nicht die Sonne lachte, aber wenigstens der Regen erspart blieb. 141 Kinder aus neun Vereinen im Alter von zehn bis 15 Jahre tummelten sich auf der einzigartigen Sportstätte mit den für sie charakteristischen Bäumen um und auf der Rasenfläche.

Ein klassischer Dreikampf mit Sprint, Weitsprung und Ballwurf oder Kugelstoß stand ebenso auf dem Programm wie die obligatorische Stadionrunde, die ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des TV-Sportgeländes ist. Die Laufbahn entspricht nicht den klassischen 400 Metern eines Standard-Stadions, sondern weist eine Länge von 254 auf. Charakteristisch für das Kleinniedesheimer Double – der erste Teil fand am 5. Mai statt – ist der hohe personelle Aufwand, der notwendig ist, um für einen reibungslosen Verlauf des Schülersportfests zu sorgen. Knapp 70 Namen stehen auf der Helferliste des zweiten Doubletages. „Da muss man aber noch die dazurechnen, die im Vorfeld den Platz gemacht haben. Das sind noch mal 15 Helfer, die sich jeden Donnerstag hier treffen. Das ist alles ehrenamtlich, und nur so funktioniert es auch“, erläuterte Tim Fruth, Sportwart des TV Kleinniedesheim und Organisator des Doubles. „Wir haben richtig viele Helfer und sind da auch stolz drauf, dass wir das so hinkriegen“, betonte der 46-Jährige.

Golden Four als Vorbild

Angelehnt ist das Kleinniedesheimer Double an die Golden Four, eine Leichtathletik-Serie mit jeweils vier Meetings pro Jahr, die von 1993 bis 1997 veranstaltet wurde. Die Sportler, die ihre Disziplin jeweils viermal gewonnen haben, teilten sich den mit 20 Kilogramm Gold gefüllten Jackpot. „20 Kilo Gold können wir jetzt natürlich nicht auf aufbringen, aber dafür haben wir ja diese Pokale, was ja auch ungewöhnlich ist, dass bei so einem Sportfest so viele Pokale vergeben werden“, sagte Tim Fruth. Außerdem bekomme jeder Teilnehmer ein Medaille und eine Urkunde. „Keiner geht leer aus“, unterstrich der Organisator.

Voller Einsatz beim 50-Meter-Sprint. Foto: Christian Gaier

Mit den beiden Sportfesten wolle der Verein den jungen Sportlern eine „halbwegs professionelle Bühne“ geben, führt Fruth aus. Das auf zweieinhalb Stunden Dauer verdichtete Nachwuchsmeeting sei dann auch für die Eltern entspannt. Die Größe des Teilnehmerfeldes mit 141 Startenden sei optimal, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Erfreulich sei, dass auch der TV Kleinniedesheim wieder einer zweistelligen Zahl von Kindern vertreten sei. Neben dem Gastgeber waren die TG Frankenthal, der LAC Frankenthal, der MTSV Beindersheim, die TG Worms, der ASV Heßheim, der ATB Heuchelheim, die Dirmstein und die TSG Grünstadt am Start.

TG Frankenthal hamstert Pokale

Die meisten Teilnehmer stellte vom MTSV Beindersheim (32), gefolgt von der TG Worms (31), und der TG Frankenthal (24). Der TV Kleinniedesheim war mit 23 Sportlern vertreten. Die meisten Pokale heimste die TG Frankenthal (11) ein, gefolgt vom TV Kleinniedesheim und der TG Worms mit jeweils sechs Trophäen. In der Rekordliste gab es gleich zwei neue Einträge. Beim ersten Double knackte Louisa Jegelka von der TSG Grünstadt den Doublerekord im 50-Meter-Lauf der Schülerinnen D (2017/2018), den seit 2005 Sophie Breßler (MTSV Beindersheim) gehalten hatte, mit ihrer Zeit von 8,06 Sekunden. Lange bestand hatte diese Bestmarke allerdings nicht, denn beim zweiten Double unterbot Nelli Bonow von der TG Frankenthal mit ihrer Zeit von 7,90 Sekunden die Rekordmarke.

Zwei Sportler brachten das Kunststück fertig, alle vier Wettbewerbe in ihrer Altersklasse zu gewinnen: Alexander Rodionov von der TG Worms und Calina Leib von der TG Frankenthal. Jeweils drei der vier Wettbewerbe ihrer Altersklasse gewannen haben Denis Petrea (TG Frankenthal), Lea Becker (TV Kleinniedesheim) und Leni Venus (TSG Grünstadt). Der TV Kleinniedesheim freute sich über drei Teilnehmer, die mindestens eine Disziplin gewonnen haben: Lotte Schäfer, Lea Becker und Maximilian Herzog trugen sich in die Siegerlisten ein und wurden mit Pokalen belohnt.

Vorfreude aufs Jubiläum

Im nächsten Jahr steht ein besonderes Double an: das 25. „Wir freuen uns schon sehr auf das Jubiläum. 25 Jahre lang so viele Helfer zusammenzubekommen und so lange den Platz in Schuss zu halten, da sind wir schon stolz drauf. Vielleicht machen eine Extrafeier zum 25-Jährigen“, blickte Tim Fruth nach vorne. Die ersten zwölf Doubles hatte übrigens sein Vater Johannes organisiert, der beim Sprint als Zeitnehmer im Einsatz war. Zwölfmal war danach Tim Fruth der Chef, beim 25. Jubiläum übernimmt er die Führung. Auch das ist eine stolze Leistung.