Die Probleme in der Zulassungsstelle sind vielschichtig und nicht leicht zu lösen. Es sollte alles versucht werden, um die Mitarbeiter aus dem Feuer zu holen.

Der Verwaltung ist nach den Schilderungen von Oberbürgermeister Martin Hebich nicht abzusprechen, dass sie versucht, den aktuellen Problemen in der Zulassungsstelle Herr zu werden. Vielleicht wäre es in dieser Situation aber doch denkbar, in den Nachbarverwaltungen um Amtshilfe nachzufragen, ob fertiges Fachpersonal aushelfen kann, anstatt nur zu vermuten, dass dies abgelehnt werde. Das Zeitfenster für Online-Termine aktuell als angemessen zu bezeichnen, ist mutig. Den allgemeinen Personalnotstand nur mit Fachkräftemangel zu begründen, ist das Problem vielleicht zu flach betrachtet. Warum ist die Personalfluktuation im Rathaus so groß? Die Mauern des Rathauses derzeit sind nicht dick genug, um Unzufriedenheit nicht nach außen dringen zu lassen.