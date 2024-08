Eine ab 21.40 Uhr über Frankenthal ziehende Unwetterfront sorgte bei der Freiwilligen Feuerwehr am Donnerstag schlagartig für ein hohes Einsatzaufkommen. Insgesamt waren acht Fahrzeuge mit 35 Wehrleuten im Einsatz. Meist waren vollgelaufene Keller der Grund.

Den Auftakt machte laut Information der Feuerwehr die Brandmeldeanlage im Rathaus, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen Alarm auslöste. Danach folgten 14 weitere Einsätze. Bei einem Großteil war jedoch der Wasserstand in den Kellern zu gering, um Pumpen in Einsatz bringen zu können. Eine Überflutung der B9 im Bereich der Anschlussstelle Frankenthal-Studernheim in Richtung Ludwigshafen wurde durch das Öffnen eines Schachtdeckels behoben. Die Unwettereinsätze waren gegen 23.45 Uhr beendet. Doch bereits kurz nach Mitternacht löste erneut ein Rauchmelder in der Johannes-Mehring-Straße Alarm aus.

Dort sorgte angebranntes Essen für Brandgeruch und eine leichte Verrauchung. Die Wohnung wurde geöffnet, der Bewohner geweckt und das Essen beseitigt. Der Wohnungsinhaber wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Wohnung war nach Belüftungsmaßnahmen bewohnbar. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, waren bereits bis zum Nachmittag fünf Einsätze zu verzeichnen. Drei Brandmeldeanlagen schlugen an, zweimal ohne ersichtlichen Grund. Einmal war ebenfalls angebranntes Essen in einem Appartement einer Seniorenwohneinrichtung in der Innenstadt der Grund für den Einsatz.