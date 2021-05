Torsten Szielasko aus Lambsheim hat beim Ideenwettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz in der Regionalkategorie Mainz den zweiten Platz erreicht. Er möchte eine mobile faltbare Fotovoltaikanlage entwickeln. Die Anlage soll sich wie eine Ziehharmonika aufklappen lassen und auf Plätzen betrieben werden, die nur zeitweise genutzt werden, zum Beispiel für Kerwen oder Messen. „Die Anlage könnte man aber auch auf den geschotterten Flächen an Windkraftanlagen einsetzen, wenn diese gerade mal keinen Strom erzeugen können“, sagt Torsten Szielasko, der Geschäftsführer des Lambsheimer Windkraftprojektierers Gaia ist, sich aber als Inhaber eines Ingenieurbüros in Mainz beim Wettbewerb beworben hat.

Patent angemeldet

Er strebe die Herstellung und den Vertrieb der faltbaren Fotovotaikeinheit an und habe dafür im Rahmen des Wettbewerbs ein provisorisches Patent angemeldet, erläutert der Szielasko. Seinen Angaben zufolge ist der zweite Regionalpreis mit 300 Euro dotiert. Die digitale Preisverleihung fand am Dienstag statt. Ausrichter des Ideenwettbewerbs ist der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz.