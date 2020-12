[aktualisiert 13.24 Uhr] In dem von Asylbewerbern bewohnten Teil der städtischen Gemeinschaftsunterkunft in der Albertstraße ist ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Stadtverwaltung am Freitagvormittag mitgeteilt. Die auf dem von der Infektion betroffenen Stockwerk lebenden 18 Menschen stehen deshalb unter Quarantäne, dürfen ihre Zimmer nicht mehr verlassen. Der Infizierte sei in einer separaten Wohnung untergebracht. Ein zweiter Verdachtsfall hatte sich laut Stadt nicht bestätigt. Eine Testung der isolierten Bewohner durch die Infektionsambulanz Ludwigshafen sei für Anfang kommender Woche geplant. Alle Betroffenen können bei Bedarf Sozialarbeiter des Bereichs Migration und Integration telefonisch erreichen.

Mehr zum Thema