In einer Sondersitzung des Stadtrats geht es am Montag, 3. April, 17 Uhr, im Congress-Forum (kleiner Saal), Stephan-Cosacchi-Platz 5, um die Unterbringung von Geflüchteten in der Stadt. Ein Beschluss darüber, nach welchen Prioritäten Asylbewerber wie und wo untergebracht werden, hatten die Fraktionen in der Sitzung des Stadtrats am 22. März ohne weitere Aussprache von der Tagesordnung genommen. Wie sich vergangene Woche herausstellte, kann die Stadt nun zumindest vorerst auf Sporthallen als Notunterkünfte verzichten, weil sie weniger Neuankömmlinge erwartet als bisher geschätzt. Die Planung setzt deshalb vor allem auf Container, etwa auf dem bei Anwohnern als Standort umstrittenen Parkplatz an der Ecke Albertstraße/Petersgartenweg.