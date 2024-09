19 Vertreter von sechs Städten in der Region haben sich am Donnerstag in Frankenthal über die Unterbringung von Geflüchteten ausgetauscht. Wie die Pressestelle des Frankenthaler Rathauses mitteilt, ging es bei der interkommunalen Veranstaltung, an der sich neben der gastgebenden Kommune die Städte Landau, Ludwigshafen, Neustadt, Speyer und Worms beteiligt haben, um Fragen der Unterbringung von Flüchtlingen und weiteren obdachlosen Personen. Zu dem Treffen eingeladen hatte Frankenthal. Schwerpunkte des ersten Termins im JM-Center waren Fragen der Organisation, die Betreuung schwerkranker Personen, die Prognostizierung des Raumbedarfs, das Konfliktmanagement in den Unterkünften und die Entwicklung der Zuweisungszahlen. Der Gedankenaustausch soll in regelmäßigen Abständen fortgeführt werden. Das nächste Treffen soll im Dezember in Speyer stattfinden.