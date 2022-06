Drogentypische Ausfallerscheinungen stellten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der Johann-Klein-Straße am Samstag gegen 11.30 Uhr bei einem 20-jährigen Autofahrer aus Frankenthal fest. Zudem kam heraus, dass dem Mann im vergangenen Februar die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der 20-Jährige gab laut Bericht an, vor ein paar Tagen zuletzt „Gras“ geraucht zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt, Ermittlungen wurden eingeleitet.

Bei einem 45-jährigen E-Scooter-Fahrer, der am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Ackerstraße kontrolliert wurde, bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass der Roller nicht versichert war. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Der E-Scooter wurde sichergestellt, dem Frankenthal eine Blutprobe entnommen. Auch in diesem Fall wurden Ermittlungen eingeleitet.