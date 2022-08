Mit einem gefälschten Führerschein wurde ein 23-Jähriger am Samstag gegen 18.30 Uhr bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 9 bei Frankenthal erwischt. Der Mann war von einer Streife kontrolliert worden. Dabei hätten die Polizeibeamten den Verdacht geschöpft, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, so der Bericht. Ein freiwillig durchgeführter Urintest schlug positiv auf Kokain an. Der falsche Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer muss sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.