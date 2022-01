Gleich mit mehreren Strafanzeigen muss ein 35-jähriger Frankenthaler rechnen, der sich am Sonntagabend ans Steuer setze, nachdem er Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Zeugen meldeten der Polizei gegen 18.20 Uhr , dass in der Mathias-Grünewald-Straße ein Mercedes frontal gegen einen Stromverteilerkasten gefahren war und der Fahrer danach flüchtete. Eine Streife fand das demolierte Fahrzeug an der Halteradresse. Nachdem zunächst auf Klingeln niemand reagiert habe, sei der Halter, ein 35-jähriger Mann aus Frankenthal, während der Sachverhaltsaufnahme doch noch an seiner Wohnung aufgetaucht, heißt es im Bericht. Der Mann sei augenscheinlich stark alkoholisiert gewesen und habe zudem unter Drogeneinfluss gestanden. Angaben hierzu machte der Mann nicht. Über Zeugen konnte jedoch ermittelt werden, dass der 35-jährige der alleinige Nutzer des Pkw ist, teilt die Polizei mit. Er musste für eine Blutprobe mit auf die Wache. Dort machten die Beamten noch eine folgenschwere Entdeckung: In seiner Jackentasche hatte der Frankenthaler eine Schreckschusspistole, für die er keine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.