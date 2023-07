Gleich drei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen, haben Beamte der Autobahnpolizei in Ruchheim aus dem Verkehr gezogen. Als eine Streife am Freitag gegen 18 Uhr einen BMW-Fahrer kontrollierte, der auf der B9 in Richtung Worms unterwegs war, bewiesen die Beamten den richtigen Riecher. Laut Polizei beichtete der 41-Jährige, dass er keinen Führerschein habe und sein Auto weder zugelassen, noch versichert sei. Wie sich herausstellte lag gegen den Mann, der Drogen genommen hatte, auch ein Haftbefehl vor. Nachdem er eine Geldstrafe gezahlt und eine Blutprobe abgegeben hatte, konnte der 41-Jährige gehen. Der Autoschlüssel und die Kennzeichen seines BMWs wurden sichergestellt.

Bereits am Freitagmorgen gegen 10 Uhr hatte eine Streife einen Renault-Transporter auf der A61 angehalten. Bei der Kontrolle zeigte der 55-jährige Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Polizisten: Der Mann stand unter dem Einfluss von Tetrahydrocannabinol (THC). Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Genauso erging es auch einem 26-jährigen VW-Fahrer, den Beamte in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.15 Uhr auf der B9 am Ortseingang Frankenthal stoppten. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, dass der 26-jährige Fahrer Drogen konsumiert hatte.