Der Schwerverkehrskontrolltrupp des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hat am Donnerstag und Freitag auf der A61 in Fahrtrichtung Süden am Parkplatz „Auf dem Hirschen“ Lkw-Kontrollen vorgenommen. In Kooperation mit dem Hauptzollamt Karlsruhe und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) kamen dabei auch mobile Röntgengeräte und die Großröntgenanlage des Hauptzollamts Ulm zum Einsatz. Das Großröntgengerät ermöglicht laut Polizei einen schnellen und genauen Blick in das Innere des Fahrzeugs, um Auffälligkeiten festzustellen und erste Verdachtsmomente zu gewinnen.

Wie das Präsidium weiter mitteilt, wurden mehrere Lastwagen wegen mangelhafter Ladungssicherung gestoppt. Den Fahrern wurde die Weiterfahrt bis zur entsprechenden Nachsicherung untersagt. Der Zoll beschlagnahmte geschmuggelte Zigaretten und leitete Strafverfahren ein. Besonderes Augenmerk der Beamten erlangten zwei ältere Sattelzüge, die unzureichend gesichertes Laubholz geladen hatten, was ebenfalls zu Fahrverboten führte. In beiden Fällen wurden Verfahren mit Zielrichtung der Vermögensabschöpfung eingeleitet. Die zu erwartende Einziehung dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen, schätzen die Beamten.

Gegen einen Lkw-Fahrer lag ein offener Haftbefehl vor. Seine Verhaftung konnte der Mann durch Zahlung der Strafe abwenden. Bei der Überprüfung des elektronischen Vollstreckungssystems stellten die Beamten bei einem Lastwagen fest, dass seit dem Jahr 2022 offene Forderungen in Höhe von 2800 Euro bestanden. Die Summe wurde vom betroffenen Fahrer beglichen.