Katzenhalter sollen künftig in Frankenthal strenger in die Pflicht genommen werden. Die Stadt will noch in diesem Jahr eine Verordnung auf den Weg bringen, die unter anderem die Sterilisation freilaufender Tiere vorschreibt. Tierschützer hatten das bereits seit Längerem gefordert.

Simone Jurijiw findet deutliche Worte für Katzenhalter, die ihre Tiere ins Freie lassen, ohne dass diese kastriert sind. Dieses Verhalten sei „unverantwortlich“, sagt die Leiterin des Frankenthaler Tierheims.