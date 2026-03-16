Mode, Kunst und Handwerk aus der Region stehen am Wochenende im Dathenushaus im Mittelpunkt. Dann öffnet der zwölfte Frankenthaler Kreativ-Markt seine Pforten.

Das Format hat sich längst als feste Größe im Frankenthaler Veranstaltungskalender etabliert – und lädt auch in diesem Jahr zum Entdecken, Stöbern und zum Austausch unter Kreativen ein. Mehr als 40 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren am Samstag, 21. März, und Sonntag, 22. März, ihre handgefertigten Unikate, ein gutes Drittel von ihnen ist erstmals dabei. „Wegen der Terminverlegung konnten einige Stammaussteller nicht dabei sein“, sagt Organisatorin Dagmar Falkenhagen.

Das Angebot reicht von individueller Mode und Schmuck über Accessoires bis hin zu dekorativen und praktischen Objekten für Garten, Haus und Alltag. Der Markt setzt bewusst auf Qualität, Originalität und persönliche Begegnungen – viele Kreative geben Einblicke in ihre Arbeitsweise und die verwendeten Materialien.

Kunstvoll gestaltete Ostereier

Zum ersten Mal im Dathenushaus dabei sind Fabian Kempf (Pirmasens) mit Lederwaren, Engelbert Leichauer (Ratzviller/Elsass) mit Metallobjekten für innen und außen, Jörg Rudolf (Rüthen-Meiste) mit Modedesign, Jürgen Knies-Boulesteix (Weilerbach) mit Ölgemälden und Uhren auf CDs sowie alten Fliesen, Regina Marquardt (Spiesen-Elversberg) mit Schmuck aus alten Knöpfen und Anni Wien (Ittlingen) mit Unikaten aus Obsthölzern.

Der frühe Termin im Jahr spiegelt sich auch im Sortiment wider: Ein besonderer Schwerpunkt liegt diesmal auf kunstvoll gestalteten Ostereiern und frühlingshafter Oster- und Saisondekoration.

Das Dathenushaus mit seinen zwei Sälen und dem Gartengelände bietet dafür den passenden Rahmen. Im Foyer lädt zudem eine Cafeteria zum Verweilen ein. Zum zweiten Mal sorgen dort die Landfrauen Studernheim mit selbst gebackenen Kuchen fürs leibliche Wohl.

Termin

Zwölfter Frankenthaler Kreativ-Markt für Mode, Kunst und Handwerk am Samstag, 21. März, 11 bis 18 Uhr, und Sonntag, 22. März, 11 bis 17 Uhr, im Dathenushaus, Kanalstraße 6. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahren sind frei.