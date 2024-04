Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Land, in dem Tatiana Muchowski vor 102 Jahren geboren wurde, gibt es längst nicht mehr. Nach einem bewegten Leben mit Stationen in Europa und den USA wohnt die Senioren seit einem Jahr in Frankenthal. Zum Geburtstag erinnert sie sich an Flucht und Vertreibung, Neuanfänge und Abschiede.

Der Friseurtermin musste sein, die frisch lackierten Fingernägel und das schicke Streifenkleid auch: Tatiana Muchowski legt schon immer Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Morgens hat bereits