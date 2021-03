Sicher: Bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten im Erkenbert-Museum bleibt noch Zeit für die Betreiber des italienischen Feinkostladens, sich einen neuen Standort zu suchen. Dass die langjährigen Mieter von den Plänen der Stadt, die so in den öffentlichen Unterlagen der Gremiensitzung stehen, über die Zeitung erfahren, ist trotzdem ungeschickt. Gerade weil es Einzelhändler in der Innenstadt gibt, die die für das Museum verwendeten Zuschüsse an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt sähen, ist es wichtig, frühzeitig das Gespräch zu suchen.