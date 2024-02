Leerstand erfassen und Eigentümer von Ladengeschäften mit Mietinteressenten vernetzen: Das ist Ziel eines Leerstandskatasters für die Innenstadt, das seit Freitag unter www.frankenthal.de/leerstand abgerufen werden kann. Darüber hat Oberbürgermeister Nicolas Meyer am Donnerstag im Planungs- und Umweltausschuss informiert. Er sprach von einer „Online-Ladenbörse“, die durch eine verbesserte Datenlage Transparenz schaffe und auf weitere Stadtgebiete ausgeweitet werden könne. Die Stadt sei reiner Vermittler und keine Konkurrenz zu Immobilienbörsen sowie Maklern. Die Teilnahme sei für Eigentümer freiwillig, der Kontakt laufe über die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, die Inhaber auch gezielt anspreche. Derzeit seien durch das Citymarketing 15 Gewerbeleerstände erfasst. Auf der Webseite können leerstehende Laden- und Geschäftsflächen über ein Formular gemeldet werden. Die Informationen werden nach Rücksprache als Porträt veröffentlicht. Am Freitagnachmittag war ein Angebot zu sehen. Interessenten können mit den Eigentümern direkt in Kontakt treten oder sich an die Stabsstelle Wirtschaftsförderung wenden. „Jedem Eigentümer sollte daran gelegen sein, die Innenstadtentwicklung mit diesem Werkzeug bestmöglich zu unterstützen“, wird OB Meyer in einer Pressemitteilung zitiert. Für Rückfragen stehe Citymanager Daniel Strotmann, Telefon 06233 89932, E-Mail daniel.strotmann@frankenthal.de, zur Verfügung.