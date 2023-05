Vergessen Sie sämtliche Gerüchte über angebliche Trägheit in den Stuben des Frankenthaler Rathauses! Manchmal nämlich, da geht es zwar nicht unbedingt schnell, aber es läuft überraschend rund – die (fast) unendliche Geschichte vom Kreisel an der Kreuzung Frankenstraße/Benderstraße.

„Der Kreisel kann gebaut werden“ – so sprach der Oberbürgermeister im Dezember 2019 in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Wann der Kreisel tatsächlich gebaut wird, das hat Martin Hebich nicht gesagt. Insofern kann dem CDU-Mann niemand einen Strick draus drehen, dass es von der Ankündigung bis zur mutmaßlichen Umsetzung noch einmal knapp vier Jahre dauern würde.

Nur so am Rande: Schon damals hatte sich der Grüne Gerhard Bruder erkundigt, warum sich der Umbau der Kreuzung Frankenstraße/Benderstraße denn so lange hinziehe. Denn die Geschichte dieses offenbar in Planung und Realisierung ausgesprochen komplexen Bauwerks ist noch ein bisschen länger: Im September 2017 – also vor fast sechs Jahren – zeigte sich der damalige Planungs- und Umweltausschuss bereits begeistert von der Aussicht, den Unfallschwerpunkt für vergleichsweise kleines Geld entschärfen zu können.

Alles nicht so einfach

CDU-Fraktionssprecherin Gabriele Bindert zumindest sah schon damals die Probleme an der Kreuzung „allumfassend abgearbeitet“. Diese Einschätzung muss man im Nachhinein wohl als optimistisch betrachten. Das Projekt Minikreisel tauchte in den Folgejahren zwar als eine Art Wiedergänger hie und da in den kommunalpolitischen Gremien auf. Getan hat sich freilich wenig. Die Botschaft aus dem Rathaus – stark verkürzt: Alles nicht so einfach. Besonders die Frage, wie Radler den Gefahrenpunkt künftig passieren sollen, entwickelte sich nach der ersten Euphorie offenbar zu einer Problematik geradezu wissenschaftlichen Ausmaßes.

Was also an diesem Donnerstag ab 17 Uhr (Congress-Forum) als Tagesordnungspunkt 5 auf dem Programm des Planungs- und Umweltausschusses auftaucht, ist – und das gilt es an dieser Stelle ausdrücklich zu würdigen – das Ergebnis eines, nun ja, Reifeprozesses. Wer jetzt Großes erwartet, wird möglicherweise enttäuscht sein. Herausgekommen ist ...? Ein Minikreisel aus Gummi mit anderthalb Metern Radius, den der städtische Eigen- und Wirtschaftsbetrieb für 25.000 Euro inklusive Beschilderung und Markierungsarbeiten installieren kann.

Was bedeutet „erheblich“?

Wer durch den Schleier seiner Lachtränen noch in der Lage ist, die Druckvorlage der Verwaltung zu studieren, der wird auf Seite 3 unten in Schnappatmung geraten. Zu den Vorteilen der nun vorgeschlagenen Lösung zählt die Stadt nämlich, das Ganze sei „einfach und kurzfristig umsetzbar“. Unter den Nachteilen eines alternativ geprüften Vollausbaus zum „Minikreisverkehrsplatz“ betonen die Experten wiederum: „Die beabsichtigte Entschärfung des Unfallschwerpunkts würde sich erheblich verzögern.“ Bleibt die Frage: Was gilt im Vergleich zu fünfeinhalb Jahren Verzögerung im Frankenthaler Rathaus als „erheblich“?