500 Euro Blechschaden muss der Halter eines schwarzen Hyundai I 30 dank aufmerksamer Zeugen nicht selbst zahlen. Der 52-Jährige hatte sein Auto am Samstag gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe Dathenushaus in der Carl-Theodor-Straße in Frankenthal abgestellt. Der Fahrer eines grauen VW Bora stieß beim Einparken auf dem benachbarten Stellplatz gegen den geparkten Hyundai. Der Unfallverursacher stieg laut Polizeibericht aus seinem Fahrzeug, nahm den entstandenen Schaden in Augenschein und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Vorgang beobachtet hatten, notierten sich das Kennzeichen sowie eine Personenbeschreibung des Fahrers und verständigten die Polizei.