Beamte der Polizeiinspektion Frankenthal haben am frühen Montagmorgen einen außergewöhnlichen Fall von Unfallflucht aufgeklärt: Anwohner der Virchowstraße seien gegen 5.50 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden – offenbar die Folge der Kollision eines zunächst unbekannten Fahrzeugs mit einem vor Hausnummer 23 geparkten BMW-Geländewagen. Die herbeigerufene Streife habe am Unfallort Karosserieteile eines silbernen Fahrzeuges entdeckt und sei so auf die Spur des Verursachers gekommen. Auf dem Parkplatz am Ostring hätten Einsatzkräfte das passende Auto entdeckt: einen silbernen VW – „mit korrespondierenden Unfallschäden und noch warmer Motorhaube“, wie es im Pressebericht heißt. Der 35-jährige Fahrzeughalter habe gerade einen Reifen gewechselt, stritt aber den Beamten gegenüber ab, selbst am Steuer gesessen zu haben. Allerdings habe er sich in Widersprüche verstrickt, sei angetrunken gewesen und verfüge über keinen gültigen Führerschein. Ein Strafverfahren ist laut Polizei eingeleitet; weitere Ermittlungen laufen. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf mindestens 10.000 Euro. Hinweise an die Inspektion unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.