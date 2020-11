Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag gegen 11 Uhr in der Erzbergerstraße in Frankenthal ereignet haben soll, sucht die Polizei den Halter des beschädigten Wagens. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Autofahrer beim Ausparken ein anderes geparktes Fahrzeug beschädigte. Während der Zeuge kurzzeitig die Unfallstelle verließ, um die Polizei zu informieren, entfernten sich der Unfallverursacher und das durch ihn beschädigte Fahrzeug von der Unfallstelle. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Porsche, älteres Modell der Reihen 911 oder 964, handeln. Dieser dürfte wahrscheinlich an der Frontstoßstange beschädigt worden sein. Der Halter des gesuchten Porsche wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.