Unter dem Einfluss von Alkohol und „berauschenden Mitteln“ verursachte eine 47-jährige Frankenthalerin einen Unfall – und flüchtete. Laut Polizei war die Frau am frühen Samstagabend in der Carl-Theodor-Straße mit ihrem Pkw zunächst aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen, anschließend kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen ungeachtet sei die Unfallverursacherin weitergefahren. Die Unfallgegnerin habe die Polizei informiert. Diese habe die 47-Jährige vor ihrem Auto sitzend in der Innenstadt gefunden. Die Frau, heißt es weiter im Polizeibericht, sei nur mit Hilfe der Beamten in der Lage gewesen, aufzustehen. Ein Atemalkoholtest habe 2,86 Promille ergeben, eine Blutprobe sei angeordnet worden. Bei dem Unfall ist laut Polizei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Gegen die 47-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.