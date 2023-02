Rund 3000 Euro Schaden hat ein Unbekannter nach Angaben der Polizei am Samstagvormittag an einem schwarz-roten Audi A1 hinterlassen, den dessen Besitzer zwischen 10.45 und 11.15 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in der Wormser Straße abgestellt hatte. Den Beamten zufolge bemerkte er den Schaden – Kratzer an Tür und Kotflügel rechts hinten – erst zu Hause. Die Polizei bitte mögliche Zeugen der Unfallflucht, sich bei ihr zu melden. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.